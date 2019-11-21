Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 6:54

Нью-Йорк. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в среду на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

"Динамика фондового рынка США вновь показывает нам, что тема торгового спора является определяющей, - отмечает аналитик TD Ameritrade Джей Кинахан. - Два американских ритейлера - Target и Lowe's - опубликовали отличную квартальную отчетность, однако что действительно имеет значение, так это неблагоприятные новости о ходе торговых переговоров".

Стоимость акций Target Corp. взлетела на 14%, до рекордного уровня, по итогам торгов в среду. Прибыль и выручка компании, владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, в третьем финансовом квартале превзошли прогнозы. Кроме того, ритейлер улучшил прогноз прибыли на год.

Бумаги Lowe's Cos. подорожали на 3,9%. Ритейлер увеличил квартальную прибыль, но его выручка не оправдала прогнозов. Сопоставимые продажи Lowe's в США, тем временем, подскочили на 3%.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе.

ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

По мнению "большинства" участников заседания, предпринятые меры достаточны, чтобы "поддержать прогноз умеренного роста, сохранения сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", говорится в протоколе.

Участники заседания в целом оценили перспективы американской экономики как позитивные, отметив, при этом, что геополитические риски остаются высокими, несмотря на их некоторое ослабление, свидетельствует протокол. В частности, члены FOMC указали на осторожные сигналы того, что напряженность в торговой сфере ослабляется, а вероятность no-deal Brexit снизилась.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила в среду, что поддерживает паузу в цикле смягчения политики после трех снижений ставки. Она полагает, что американская экономика сможет справиться с неопределенностью в торговой сфере и продолжит умеренный рост в 2020 году.

Капитализация Bristol-Myers Squibb в среду уменьшилась на 0,1% на информации об отрицательных результатах тестирования одного из разрабатываемых фармкомпанией препаратов.

Акции Apple потеряли в цене 1,2%. В среду компания объявила о старте строительства нового кампуса в Остине (штат Техас). Ранее Apple сообщала, что вложит в проект, который создаст 5 тыс. рабочих мест, $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 112,93 пункта (0,4%) и составил 27821,09 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 11,72 пункта (0,38%) - до 3108,46 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 43,93 пункта (0,51%) - до 8526,73 пункта.

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