Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 7:57 28.06.2018 - 07:57

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в среду начали торги в плюсе и демонстрировали самый значительный внутридневной рост с февраля на сигналах о смягчении позиции Вашингтона в отношении Китая и его инвестиций, но после резкого разворота рынок акций завершил сессию существенным снижением.

Распродажа в банковском и технологическом секторах свела на нет значительный прирост в нефтегазовой отрасли. Все три основных индекса завершили торги на минимуме с мая, Dow Jones - с 3 мая, S&P 500 - с 29 мая, Nasdaq - с 31 мая.

Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных инвестиций для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

Однако ближе к середине сессии в среду усилились опасения, связанные с торговыми отношениями США с Китаем и Евросоюзом.

Тем временем Народный банк Китая готов отказаться от покупок US Treasuries и даже сократить свои вложения в американские госбумаги.

Китай является крупнейшим в мире держателем казначейских облигаций США, и эксперты опасаются последствий, которые может иметь решение о сокращении страной этих вложений, пишет MarketWatch.

"Си Цзиньпин достает мощные орудия", - говорит старший трейдер Oanda Стивен Иннес.

В то же время, по словам эксперта, Пекин вряд ли доведет конфликт с США до уровня продажи US Treasuries, поскольку такой шаг "существенно понизит стоимость китайского портфеля американских бумаг".

Статданные по экономике США, обнародованные в среду, указали на менее значительное, чем ожидалось, сокращение объема заказов на товары длительного пользования в стране в мае.

Показатель уменьшился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали падения на 1,3%.

При этом заказы на автомобили и детали к ним в мае сократились на 4,2%, что является самым существенным падением с января 2015 года.

Индекс нефтегазовой отрасли в рамках S&P 500 вырос на 1,3% после того, как нефть WTI в среду обновила максимум с ноября 2014 года на данных о сокращении товарных запасов нефти в США. Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 1,3%, Chevron Corp. - на 1,5%, Anadarko Petroleum - на 1,7%.

Технологические компании стали лидерами падения: Micron Technology потеряла 4,3%, NVidia - 2,6%, Twitter - 2,5%, Alphabet, Microsoft и Facebook - более 1,3%.

Финансовый сектор потерял 1,3%, демонстрируя снижение 13-ю сессию подряд - это самый длительный период его падения в истории наблюдений.

Акции организатора соревнований по реслингу World Wrestling Entertainment Inc. в среду подорожали на 6,4%. Компания сообщила о заключении соглашения о трансляции ее наиболее известных программ с каналами USA Network и Fox Sports.

Стоимость бумаг Sonic Corp. упала на 4,5% на фоне разочаровывающей квартальной выручки американской сети ресторанов быстрого питания.

Цена акций Conagra Brands Inc. обвалилась на 7,3%. Американский производитель продуктов питания достиг соглашения о приобретении конкурирующей Pinnacle Foods за $10,9 млрд, включая долг компании.

Бумаги Pinnacle Foods подешевели на 4,3%.

Капитализация General Electric (GE) увеличилась на 1,6%. Акции компании дорожают вторую сессию подряд благодаря улучшению рекомендаций для бумаг аналитиками Oppenheimer, выразившими оптимизм в отношении объявленного накануне плана реорганизации GE.

Цена акций Snap Inc. снизилась на 1,3%, несмотря на сообщения о том, что компания планирует запустить игровую платформу для приложения Snapchat.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду упал на 165,52 пункта (0,68%) и составил 24117,59 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 23,43 пункта (0,86%) - до 2699,63 пункта.

Nasdaq Composite потерял 116,54 пункта (1,54%) и составил 7445,08 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ыъ мв*

Neuer Inhalt Horizontal Line