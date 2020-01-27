Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 6:48

Нью-Йорк. 27 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в пятницу снизились до минимального уровня более чем за неделю на фоне опасений инвесторов, что ситуация с коронавирусом в Китае ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Китайские власти продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

Такое решение немного успокоило инвесторов. Улучшению настроений также способствовала хорошая отчетность таких компаний, как Intel Corp. и American Express Co. (AmEx).

Финансовые отчеты американских компаний пока выглядят весьма оптимистично, пишет MarketWatch. Из 74 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за последний квартал, результаты 67,6% превзошли ожидания, и только 23% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

Акции AmEx подорожали на 2,9%. Компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, в пятницу отчиталась о превысившей ожидания прибыли в четвертом квартале 2019 года, выручка совпала с прогнозами. Кроме того, AmEx дала оптимистичный прогноз на 2020 год.

Цена бумаг Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, подскочила на 8,1%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, их рост превзошел ожидания экспертов.

Бумаги Broadcom Inc. прибавили в цене 1,4%. Компания заключила ряд соглашений о поставке беспроводных компонентов для устройств Apple Inc. на период до конца 2023 года. Эти соглашения вместе с заключенным в прошлом году контрактом на поставку Apple радиочастотных блоков принесут Broadcom выручку в размере $15 млрд, говорится в сообщении компании.

В то же время акции United Airlines подешевели на 3,5%, а цена бумаг American Airlines упала на 4% из-за беспокойства по поводу того, что распространение вируса ограничит спрос на воздушные перевозки и туристические поездки.

Котировки акций Discover Financial Services рухнули на 11,1%. Компания, управляющей платежной системой, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале, но выручка немного не дотянула прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 170,36 пункта (0,58%) - до 28989,73 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 30,07 пункта (0,90%), составив 3295,47 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 87,57 пункта (0,93%) - до 93148,91 пункта.

За неделю Dow потерял 1,2%, S&P 500 - 1%, Nasdaq - 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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