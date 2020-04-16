Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 8:10

Нью-Йорк. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением, поскольку пессимистичные статистические данные и слабые результаты крупных банков усилили опасения по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики.

Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, такие как социальное дистанцирование, самоизоляция и ограничения на поездки, сильно ударили по розничным продажам, на долю которых приходится примерно четверть всех потребительских расходов населения, отмечает The Wall Street Journal.

Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года.

Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Я думаю, рынки ждет очень тяжелый период в течение следующих нескольких месяцев", - сказал главный экономист AssetMark Джейсон Томас, которого цитирует MarketWatch.

"Мы только начинаем получать точные данные", - отметил он, добавив, что данные за апрель будут "намного хуже".

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания распространения коронавируса.

Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

В марте показатель составил минус 21,5 пункта. Консенсус-прогноз экспертов предполагал его падение в апреле до минус 35 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания.

Она отметила, что возврат экономики к докризисному уровню не произойдет сразу. Потребуется время, прежде чем правительственные ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут сняты, а население вновь обретет уверенность в том, что можно безопасно выходить на улицу.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытию страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Кроме того, Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

Бумаги Bank of America упали на 6,5%. Второй по величине активов банк США в первом квартале 2020 года сократил чистую прибыль и выручку, при этом показатель прибыли не оправдал ожиданий экспертов.

Акции Citigroup подешевели на 5,6%. Чистая прибыль компании, входящей в тройку крупнейших банков США, сократилась в первом квартале 2020 года на 46%.

Котировки акций Goldman Sachs выросли на 0,16%, хотя показатели чистой прибыли и выручки американского банка в первом квартале 2020 года снизились, в частности, из-за ухудшения результатов в сфере управления активами.

Бумаги UnitedHealth Group укрепились на 4,1%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в первом квартале получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка, отметив минимальное влияние на них пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и подтвердила прогноз на весь 2020 год.

Акции Tesla подорожали 2,8%, продемонстрировав рост восемь сессий подряд. Укреплению бумаг в среду способствовали комментарии аналитиков Goldman Sachs о том, что продажи электромобилей продолжат расти. Аналитик Марк Делани назвал Tesla "явным лидером рынка" электромобилей и оценил ее акции в $864, более чем на 20% выше их текущей стоимости, пишет Barron's.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 445,41 пункта (1,86%) - до 23504,35 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 62,7 пункта (2,2%), составив 2783,36 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 122,56 пункта (1,44%) - до 8393,18 пункта.

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