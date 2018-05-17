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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 8:08 17.05.2018 - 08:08

Токио. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются, за исключением рынка Японии.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:16 мск увеличились соответственно на 0,64% и 0,52%. Позитивом для рынка является продолжающееся ослабление курса иены.

В том числе повышается цена акций крупнейших банков: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,3%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,7%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,7%.

Дорожают бумаги производителей электроники, в частности Sony Corp. - на 2,3% и Kyocera Corp. - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:38 мск снизилось на 0,22%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, другого представителя той же отрасли SK Hynix Inc. - на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:37 мск уменьшился на 0,37%. Семь из одиннадцати отраслевых групп демонстрируют отрицательную динамику.

Одним из наиболее сильных негативных факторов для индекса стало снижение котировок акций крупного банка Westpac Banking на 1%.

Кроме того, на 6,4% рухнула капитализация Treasury Wine Estate Ltd., одного из крупнейших производителей вин в мире.

В четверг Австралийское бюро статистики сообщило о том, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% в предыдущий месяц. Экономисты в среднем прогнозировали сохранение показателя на мартовском уровне, сообщает MarketWatch.

Между тем рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 0,8% и 1,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск потерял 0,28%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,07%.

Курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже вырос на 5,1%. Китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль в первом квартале на 61% - до рекорда, в том числе благодаря росту доходов от рекламы и онлайн-игр. Финансовые показатели компании превзошли ожидания рынка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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