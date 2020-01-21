Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 17:30

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после первой встречи с президентом США Дональдом Трампом выразила уверенность в позитивном развитии трансатлантических отношений.

"Я убеждена, что мы можем участвовать в позитивной повестке дня США-ЕС в торговле, а также в технологиях, энергетике и многом другом", - заявила она после встречи с американским президентом во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сообщая об этом, пресс-служба Еврокомиссии в Брюсселе, назвала первую личную встречу фон дер Ляйен и Трампа "дружеским обменом мнениями между союзниками", "первым знакомством друг с другом".

В беседе был затронут "ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, по торговли, технологий и энергетики". "Стороны договорились встретиться в ближайшее время в Вашингтоне, чтобы продвинуть общую трансатлантическую повестку дня", - отмечается в коммюнике.

"Как европейцу и убежденному трансатлантисту, мне было важно подчеркнуть неразрывные связи между нашими обществами и экономиками, - цитирует пресс-служба главу Еврокомиссии. - Этот общий фундамент основан на десятилетиях дружбы, сотрудничества в области культуры, науки, бизнеса и молодежного обмена".

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