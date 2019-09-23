Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 18:12

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранный председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назначила в понедельник ведущих сотрудников своей группы по связям с общественностью.

Немец Йенс Флосдорф будет исполнительным советником по коммуникациям в кабинете председателя ЕК и ответственным за деятельность в области средств массовой информации аппарата главы Еврокомиссии, сообщила в Брюсселе пресс-служба ЕК.

Француз Эрик Мамер назначен руководителем службы официальных представителей Европейской комиссии, а румынка Дана Спинант его заместителем.

Флосдорф в настоящее время входит в состав переходной рабочей группы избранного председателя ЕК. Последние десять лет он был директором по коммуникациям в министерствах обороны и социальных дел Германии. На всех этих должностях Флосдорф тесно сотрудничал с фон дер Ляйен. До своей государственной службы он работал журналистом в Ганновере в период с 2000 по 2004 год, отмечается в справке ЕК.

Мамер в настоящее время отвечает за конкурентоспособность в генеральном директорате Еврокомиссии по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малым и средним предприятиям. Его 25-летний опыт работы в ЕК охватывал различные области политики ЕС, он занимал руководящие должности и должности, связанные с коммуникацией.

Спинант является директором по бюджету, коммуникациям и общим вопросам в генеральном директорате ЕК по региональной и городской политике. До этого она возглавляла отделы, занимающиеся борьбой против нелегальной миграции (2015-2017 годы) и против незаконного оборота наркотиков (2010-2014 годы). До прихода в Еврокомиссию Спинант в течение 15 лет работала в области журналистики, в том числе в качестве редактора и заместителя редактора издания European Voice (2002-2009 годы), заместителя редактора EUobserver.com (2001-2002 годы), а также брюссельским корреспондентом различных румынских телеканалов.

Мамер и Спинант приступят к работе на своих новых должностях после вступления в должность комиссии под председательством фон дер Ляйен с 1 ноября 2019 года.

Нынешняя команда пресс-секретарей комиссии Жан-Клода Юнкера продолжит работу до конца своего мандата 31 октября, объявили в Брюсселе.

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