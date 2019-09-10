Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:47

(дополненная версия, добавлен текст после 9-го абзаца)

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранная председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила во вторник в Брюсселе перед журналистами с объявлением функций выдвинутых государствами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.

Она назвала трех исполнительных заместителей председателя ЕК, отметив их двойные полномочия: это повторно назначенный в Еврокомиссию нидерландец Франс Тиммерманс, также заступающая на второй мандат зампред ЕК от Дании Маргрете Вестагер и латыш Валдис Домбровскис, который повторно станет зампредом ЕК.

Тиммерманс будет координировать работу по европейскому "зеленому соглашению" (улучшению экологии в странах ЕС). Он также будет руководить политикой в области борьбы против климатических изменений.

Вестагер будет координировать "повестку дня ЕС цифровой эпохи" и будет выполнять функции комиссара по конкуренции.

Домбровскис, по словам фон дер Ляйен, "будет координировать работу по "экономике, которая работает для людей" и будет в то же время комиссаром по финансовым услугам.

Назначаются также пять заместителей председателя.

Полномочия заместителя председателя Еврокомиссии будут у высокого представителя ЕС по иностранным делам, испанца Жозепа Борреля.

Зампред Вера Юрова (Чехия) будет отвечать за европейские ценности и прозрачность. Греку Маргаритису Схинасу поручена "защита европейского образа жизни". Словак Марош Шефчович будет курировать межинституциональные отношения и прогнозирование. Дубравка Шуйца (Хорватия) будет отвечать за вопросы демократии и демографии.

Членом ЕК, ответственным за энергетику, назначена Кадри Симсон от Эстонии, которая "будет отвечать за портфель "Энергетика".

Фон дер Ляйен также распределила портфели остальных еврокомиссаров.

Йоханнес Хан (Австрия) получил полномочия члена ЕК по "бюджету и администрации" и будет подчиняться непосредственно председателю Еврокомиссии.

Бельгиец Дидье Рейндерс будет отвечать за вопросы юстиции, включая тему верховенства права.

Мария Габриэль от Болгарии получила портфель "Инновации и молодежь".

Стелла Кириакидис (Кипр) возглавит работу по здравоохранению.

Ютта Урпилайнен от Финляндии будет отвечать за международное партнерство.

Француженка Сильви Гулар будет руководить работой ЕС по промышленной политике и продвижению единого цифрового рынка. Она также будет отвечать за новый генеральный директорат ЕК по оборонной промышленности и космосу.

Ласло Трочани (Венгрия) возглавит работу по тематике "Соседство и расширение".

Фил Хоган от Ирландии получил портфель "Торговля".

Итальянец Паоло Джентилони будет руководить работой по экономике.

Виргиниус Синкявичюс (Литва) будет отвечать за вопросы окружающей среды и океанов.

Николя Шмит от Люксембурга будет руководить работой по занятости.

Хелена Далли (Мальта) получила портфель по вопросам равенства.

Поляк Януш Войцеховский будет отвечать за портфель "Сельское хозяйство".

Элиза Феррейра (Португалия) получила портфель "Сплоченность и реформы".

Рованна Плумб из Румынии будет курировать вопросы транспорта.

Янез Ленарчич (Словения) принимает функции антикризисного управления.

Ильва Йоханссон из Швеции получила портфель "Внутренние дела".

По мнению фон дер Лейен, это "структура, которая сосредоточивается на задачах, а не на иерархиях".

"Мы должны быть в состоянии быстро и энергично решать вопросы, которые имеют наибольшее значение", - подчеркнула избранный председатель ЕК, представляя во вторник свою команду в Брюсселе.

1ов ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!