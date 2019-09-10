Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:27

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранная председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила во вторник в Брюсселе перед журналистами с объявлением функций выдвинутых государствами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.

Она назвала трех исполнительных заместителей председателя ЕК, отметив их двойные полномочия: это повторно назначенный в Еврокомиссию нидерландец Франс Тиммерманс, также заступающая на второй мандат зампред ЕК от Дании Маргрете Вестагер и латыш Валдис Домбровскис, который повторно станет зампредом ЕК.

Тиммерманс будет координировать работу по европейскому "зеленому соглашению" (улучшению экологии в странах ЕС). Он также будет руководить политикой в области борьбы против климатических изменений.

Вестагер будет координировать "повестку дня ЕС цифровой эпохи" и будет выполнять функции комиссара по конкуренции.

Домбровскис, по словам фон дер Ляйен, "будет координировать работу по "экономике, которая работает для людей" и будет в то же время комиссаром по финансовым услугам.

Назначаются также пять заместителей председателя.

Полномочия заместителя председателя Еврокомиссии будут у высокого представителя ЕС по иностранным делам, испанца Жозепа Борреля.

Зампред Вера Юрова (Чехия) будет отвечать за европейские ценности и прозрачность. Греку Маргаритису Схинасу поручена "защита европейского образа жизни". Словак Марош Шефчович будет курировать межинституциональные отношения и прогнозирование. Дубравка Шуйца (Хорватия) будет отвечать за вопросы демократии и демографии.

Членом ЕК, ответственным за энергетику, назначена Кадри Симсон от Эстонии, которая "будет отвечать за портфель "Энергетика".

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