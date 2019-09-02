Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 13:06

Брюссель. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Будущий председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен встретится вечером в понедельник в Брюсселе с государственным секретарем США Майклом Помпео, подтвердила журналистам официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Это первый контакт, возможность начать некоторый обмен мнениями по вопросам скорее общего характера. И, насколько мне известно, господин Помпео встретится с будущими руководителями европейских институтов", - заявила пресс-секретарь, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

"Это первые контакты, и я обращаю ваше внимание на то, что не будет заявлений для прессы, потому что они всего лишь ознакомительные", - объяснила представитель ЕК.

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление представителя госдепа Морган Ортагус, что госсекретарь США Помпео посетит Брюссель для обсуждения трансатлантического сотрудничества с европейскими политиками.

Помимо фон дер Ляйен у него запланированы переговоры с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, вступающим в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года, с председателем Европарламента Давидом Сассоли и с будущим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который вступает в должность с 1 ноября 2019 года.

Европейский совет согласовал 2 июля кандидатуру Борреля на пост главы дипломатии ЕС. Он сменит на нем итальянку Федерику Могерини. Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года.

Урсула фон дер Ляйен сменит Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии 1 ноября, до этого она занимала пост министра обороны ФРГ.

Помпео встретится в Брюсселе также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,

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