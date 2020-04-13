Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 13:21

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила в понедельник соболезнования близким сотрудника ЕК, скончавшегося накануне в результате заражения COVID-19.

"Я с прискорбием объявляю о кончине вчера преданного сотрудника комиссии, который заболел COVID-19", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.

Она выразила соболезнования его семье и коллегам.

Бельгия, где находятся штаб-квартиры учреждений Европейского союза, одна из наиболее затронутых пандемией коронавируса европейских стран. В понедельник бельгийский Минздрав сообщил, что число смертей от коронавируса в Бельгии приблизилось к 4 тыс. Общее число выявленных инфицированных на бельгийской территории составляет 30,5 тыс.

Мероприятия учреждений Евросоюза от рабочего до высшего уровня структур ЕС проходят в режимах видеоконференций.

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