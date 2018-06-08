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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 17:24 08.06.2018 - 17:24

Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - На министерской встрече "нормандской четверки" в Берлине 11 июня речь впервые пойдет о предполагаемой миротворческой миссии ООН для востока Украины, сообщила в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

11 июня в Берлине встретятся главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины.

По словам М.Адебар, на которую ссылается радиостанция "Дойче велле", речь на встрече, как это было и раньше, пойдет о ходе реализации минских договоренностей и импульсах, способных ускорить этот процесс.

С точки зрения официального Берлина, существуют три главные предпосылки позитивных сдвигов в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. "Во-первых, это стабильное перемирие, - сказала М.Адебар. - Во-вторых, отвод тяжелых вооружений. И, в-третьих, прогресс на пути реализации минских соглашений".

Что же касается миссии "голубых касок" для Донбасса, то в Берлине знают о наличии существенных разногласий между Москвой и Киевом об условиях такой миссии, ее формате, полномочиях, численности, мандате, а также зоне ответственности.

В предстоящий понедельник, по словам представителя МИД ФРГ, министры иностранных дел четырех стран, будут иметь возможность изложить свои взгляды на этот счет и обменяться мнениями. "А потом, вечером, надо будет посмотреть, есть ли подвижки в этом вопросе, и какие "винтики" следует подкрутить, чтобы появилась возможность сблизить позиции", - сообщила М.Адебар.

Говоря о требовании Киева предоставить "голубым каскам" полномочия по контролю украинско-российской границы в зоне конфликта, представитель МИД ФРГ сказала, что "это один из вопросов, о которых следует говорить".

"Позиция Германии заключается в том, что такая миссия должна быть эффективной и иметь возможность хорошо работать с тем, чтобы выполнять задачи, круг которых еще предстоит определить", - отметила дипломат.

Предыдущая встреча министров в "нормандском формате" проходила почти полтора года назад - в феврале 2017 года.

Нынешняя встреча начнутся в понедельник в 18:30 по берлинскому времени и будут проходить, как и раньше, в гостевом доме МИД Германии "Вилла Борзиг", сообщила радиостанция.

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