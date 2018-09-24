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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 21:23 24.09.2018 - 21:23

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вновь заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в недалеком будущем и в формате, схожем с прежним.

"У нас будет второй саммит с председателем Кимом в не таком далеком будущем. Она пройдет в формате, похожем на прежнюю встречу", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами совместно с Мун Чжэ Ином.

Ранее в понедельник американский лидер сказал журналистам, что встретится с лидером КНДР "довольно скоро".

Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в сентябре Д.Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Президент США также отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявлял, что на личном уровне у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

Первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

1ар гс

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