Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 18:17

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в специальном заявлении сообщила, что встречалась в четверг с рядом партийных фракций Европарламента (ЕП) и с его председателем Давидом Сассоли, которым объяснила, что время и задачи торопят с формированием ЕК.

"Мы проходим демократическую и прозрачную парламентскую фазу. Я предложила 26 кандидатов (в члены ЕК - ИФ). 23 были одобрены (на слушаниях в ЕП - ИФ), 3 не получили большинства по различным причинам. Таким образом, назначения от Венгрии, Румынии и Франции остаются незавершенными", - заявила глава будущей Еврокомиссии.

"Сегодня во второй половине дня я встречалась в Европейском парламенте с председателями фракций Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов и "Обновим Европу" для обсуждения ситуации. Я также встречалась с председателем Европейского парламента", - сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, нельзя терять из вида главное: "пять предстоящих лет будут решающими для Европы в сложном мировом контексте".

"Европа должна провести Brexit, решить торговые вопросы и противостоять конфликтам в своем непосредственном соседстве, но она также должна ответить на главные вызовы, связанные с климатическими изменениями, с цифровыми преобразованиями и миграционными потоками", - отметила избранная председатель ЕК.

"Задачи таковы, что мы должны сейчас без промедления организовать продолжение процесса с парламентом, чтобы Европа быстро смогла быть в состоянии действовать", - заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что это должно стать общей целью.

Как сообщалось, в четверг комитет ЕП по внутреннему рынку и промышленности дал отвод кандидату в члены ЕК от Франции Сильви Гуляр. Ранее Европарламент преградил путь в еврокомиссары кандидатам от Венгрии и Румынии.

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