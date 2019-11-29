Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:34

Дубай. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Курдско-арабский альянс Сирийские демократические силы (СДС) вывел свои формирования из всех предусмотренных договоренностями о прекращения огня приграничных с Турцией районов, говорится в заявлении курдской автономной администрации северо-восточной Сирии.

Тем самым власти курдской автономии опровергли утверждения Анкары о том, что курдские ополченцы из Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Турция причисляет к террористам и которые составляют костяк СДС, не выполнили российско-турецкий меморандум, заключенный 22 октября в Сочи.

Меморандум предусматривает отвод формирований СДС на 30 км от границы на северо-востоке Сирии и ввод туда сирийских пограничников и российскую военную полицию.

При этом власти курдской автономии обвинили Турцию в том, что она "продолжает до сих пор атаковать все районы на северо-востоке Сирии, вопреки договоренностями о прекращении огня".

"В результате этих нападений более 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сотни гражданских лиц погибли или получили ранения в дополнение к насильственному изменению демографического состава населения этих районов", - указывается в документе, который цитируют курдские СМИ.

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 26 ноября на пресс-конференции в Москве посоветовал курдам следовать своим обещаниям в рамках сочинского меморандума и вступить в реальный, полноценный диалог с сирийским правительством, курдская администрация подчеркнула, что "предпринимает все необходимые меры для осуществления диалога с Дамаском и всегда готова к нему".

"Мы всегда работаем в рамках Сирии и как сирийцы и считаем важным диалог с Дамаском, однако позиция другой стороны остается неясной и у нее прослеживается нежелание вести политической диалог", - говорится в заявлении.

"Поэтому мы полагаем, что роль России как гаранта в продвижении такого диалога также важна", - подчеркивается в документе.

"Мы считаем, что роль российского гаранта должна быть более эффективной и что сейчас она не соизмерима с достигнутыми договоренностями", - говорится в заявлении.

Курдская администрация подчеркнула, что не нарушала договоренностей и что ее "стремление к серьезному и открытому диалогу остается неизменным и не зависит от американского присутствия на земле".

Как подчеркнул ранее Лавров, курды "должны понимать одну непреложную истину: обеспечить права сирийских курдов можно исключительно в пределах и рамках территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики, для этого им нужно вступить в реальный полноценный диалог с сирийским правительством".

"Они, когда американцы заявили о своем уходе из Сирии, тут же выразили готовность к такому диалогу, а потом опять переметнулись на позиции достаточно неконструктивные, так что я бы посоветовал нашим курдским коллегам быть последовательными и не пытаться конъюнктурно заниматься достаточно сомнительной деятельностью", - отметил российский министр.

1ак ВВ

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