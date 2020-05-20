Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 12:44

Пекин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Поведение коронавируса COVID-19, случаи которого выявили в провинциях КНР Цзилинь и Хэйлунцзян, выглядит иначе, чем в городе Ухань - бывшем эпицентре заболевания в Китае, заявил телеканалу CCTV член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Цю Хайбо.

По его словам, инкубационный период вируса у инфицированных пациентов протекает дольше, чем тот, который был зафиксирован у больных в Ухани.

"Это вызывает проблему, потому что у них нет каких-либо симптомов. Так что когда они (инфицированные - ИФ) собираются со своими семьями, они не беспокоятся о проблеме, и мы видим семейные кластеры заболевания", - сказал Цю Хайбо.

Также зараженные COVID-19 в этом регионе КНР дольше являются носителями вируса и дольше идут на поправку. В то же время Цю Хайбо отметил, что у пациентов редко наблюдается жар, и у них чаще страдают легкие, а не несколько внутренние органы.

Таким образом, заключил эксперт, эти наблюдения указывают на то, что вирус меняется по мере распространения. Он добавил, что COVID-19 на северо-восток КНР мог быть занесен из-за рубежа, что объясняет разницу в его протекании в разных районах страны.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы пять новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 16 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Один из активных случаев ввезен из-за границы в автономный район Внутренняя Монголия, четыре выявлены внутри страны в провинции Цзилинь.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 965 активных случаев заражения, из них 1 708 ввезенных из-за границы.

1аю ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции