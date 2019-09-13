Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 22:19

Брюссель. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Участники прошедшего в Брюсселе международного форума по вакцинации обсуждали меры по борьбе против нарастающего в последние годы распространения инфекционных заболеваний, сообщил в пятницу российским журналистам представлявший на этой встрече Россию замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Организатором прошедшего в Брюсселе Глобального саммита по вакцинации выступила Еврокомиссия совместно с ВОЗ. За последние два-три года в ЕС произошло увеличение количества случаев инфекционных заболеваний, распространение которых можно было бы предотвратить посредством вакцинации. Соответственно, необходимо выработать комплекс мер, чтобы остановить этот процесс. Этим вопросам и было посвящено мероприятие", - заявил Краевой.

Он объяснил, что участники совещания рассмотрели основные причины распространения в Европе ряда инфекционных заболеваний, находившихся ранее под контролем, и возможные пути решения этой проблемы.

Замминистра здравоохранения сообщил, что форум был разделен на три основные сессии. Первая была посвящена проблемам, связанным с вакцинацией населения, в том числе борьбе с дезинформацией, касающейся этой темы. Вторая сессия занималась перспективами разработки новых вакцин. На третьей сессии шла речь о разработке механизмов улучшения доступности вакцин для населения.

По словам Краевого, подобная ситуация в Европе связана "с резким увеличением так называемых возвращающихся инфекций, то есть старых, хорошо известных инфекций, которые ранее были под контролем в странах ЕС благодаря вакцинам и профилактическим мероприятиям".

Замминистра также высказал мнение, что "на фоне благополучия по инфекционной заболеваемости снизилась кампания по информированию населения о значении вакцинопрофилактики". Он полагает, что люди перестали бояться инфекций, стали отказываться от прививок.

Кроме того, в Европе и в мире, а также и в России активизировалось своего рода антивакцинальное лобби - люди, которые утверждают, что вакцинирование не только бесполезно, но и опасно.

"Это ложные, не соответствующие действительности заявления", - подчеркнул Краевой.

Он также отметил, что на форуме шла речь о консолидации международных усилий по вакцинопрофилактике, расширению охвата населения вакцинацией, разработке новых вакцин и созданию фонда, позволяющего сделать вакцины более доступными для развивающихся стран.

Была озвучена идея создания электронных баз граждан, прошедших вакцинацию, чтобы иметь возможность отслеживать и анализировать состояние дел. Участники встречи также вели разговор о необходимости международного сотрудничества по разработке вакцин, рассказал Краевой.

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