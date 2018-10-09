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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 18:23 09.10.2018 - 18:23

Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Парламентские депутаты Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ во вторник на заседании фракции согласовали документ о диалоге с Россией и приняли его, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции.

Документ составлен на восьми страницах и носит название "Диалог - доверие - безопасность. Предпосылки и импульсы для современной социал-демократическо политики разрядки", текст размещен на сайте фракции СДПГ в бундестаге. В документе содержится описание современных кризисных ситуаций и вопросов, в которых позиции ФРГ и РФ расходятся, а также высказано стремление к диалогу с РФ с отсылкой к так называемой "новой восточной политике" экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта.

"Даже если геостратегическая ситуация по сравнению с семидесятыми и восьмидесятыми годами прошлого века совершенно изменилась, основные принципы социал-демократической "новой восточной политики", цели достижения европейского миропорядка посредством "политики маленьких шагов", как и прежде актуальны", - сказано в документе.

Это подразумевает, что несмотря на расхождения во взглядах, нужно стремиться к тому, чтобы приходить с российской стороной к компромиссу по основным крупным вопросам мировой политики - несмотря на то, что России за последние годы "не удалось выстроить партнерские или дружественные отношения со своими малыми соседями на западе и юге", отмечается в тексте.

"Социал-демократическая политика мира основана на комбинации из верности принципам и прагматизма. <...> Несмотря на нарушение заключительного акта СБСЕ и принципов и ценностей, сформулированных в Парижской хартии, в особенности в отношении прав человека, целесообразно будет продолжить и активизировать диалог с российским руководством, государственными учреждениями и обществом", - сказано в документе.

В Берлине уже давно говорят о необходимости формирования своего рода "новой восточной политики" по аналогии с концепцией экс-канцлера Вилли Брандта - в семидесятых годах прошлого века власти ФРГ начали проводить политику сближения с ГДР под лозунгом "Перемены через сближение", за движение в похожем направлении неоднократно высказывался и действующий глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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