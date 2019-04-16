Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 22:02

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Работы по восстановлению Собора Парижской Богоматери могут быть осложнены недостаточным числом имеющихся во Франции плотников, каменщиков и кровельщиков, заявил во вторник Жан-Клод Белланже - глава ассоциации Compagnons du devoir, объединяющей представителей этих профессий.

"Чтобы работать над реставрацией, нам нужно уже с сентября набрать на обучение 100 каменщиков, 150 плотников и 200 кровельщиков", - приводит его слова газета "Фигаро".

Ж.-К.Белланже пояснил, что во Франции на данный момент мало делается усилий для повышения престижности таких профессий. "Мы можем столкнуться с нехваткой рабочей силы во Франции, в том, что касается каменщиков, плотников и кровельщиков", - добавил он.

По мнению собеседника журналистов, работы по восстановлению собора как раз можно было бы использовать для "рекламы" ставших непрестижными во Франции профессий.

Ранее во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нацелен на то, чтобы завершить реставрацию собора за пять лет.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

1во гс

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