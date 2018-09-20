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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:18 20.09.2018 - 10:18

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Франция заинтересована в ускорении реформы дублинского соглашения по убежищу, заявил президент Эмманюэль Макрон по итогу состоявшихся в среду на неформальном саммите ЕС дебатов по миграции.

"Председатель Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер - ИФ) сказал мне, что он считает возможным завершить реформу дублинских правил до европейских выборов (в мае 2019 года - ИФ). Я ответил, что Франция приложит все свои усилия, чтобы содействовать достижению этой цели", - сказал Э.Макрон журналистам по прибытии в четверг на продолжение неформальной встречи ЕС на высшем уровне в Зальцбурге.

Он также выразил поддержку планам усиленного партнерства ЕС с Африкой, укреплению пограничного агентства Евросоюза Frontex в соответствии с предложением Еврокомиссии об улучшении защиты внешних границ, совершенствованию правил возврата мигрантов в страны их происхождения.

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