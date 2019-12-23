Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 17:46

Париж. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Французские военные впервые задействовали беспилотник, чтобы нанести удар по цели - в центральном районе Мали, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу минобороны Франции Флоранс Парли.

Таким образом, уточняет AP, Франция присоединилась к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники.

В результате удара в субботу ликвидированы семь исламских экстремистов.

Флоранс Парли в сообщила, что французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр добавила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

В субботу, когда военные задействовали беспилотник в Мали, президент Франции Эмманюэль Макрон находился в этом регионе - в Кот-д'Ивуаре, где Париж располагает военной базой.

Основная задача французского контингента в Мали заключается в оказании помощи в борьбе против местных экстремистских группировок.

1аю ар

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