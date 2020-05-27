Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 11:04

Париж. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Франция планирует выделить свыше 8 млрд евро на поддержку автомобильной промышленности, заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Власти намерены превратить страну в европейского "лидера электромобильности". К 2025 году производство экологически чистых транспортных средств в стране планируется довести до не менее 1 млн в год, сказал глава государства.

Группа PSA, которая выпускает автомобили под марками Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall, планирует увеличить производство "зеленых" автомобилей с нуля в прошлом году до 450 тыс. в год. Renault, которая получит от государства помощь в размере 5 млрд евро в обмен на 15% своих акций, намерена повысить их выпуск к 2022 году в три раза.

В обмен на масштабную поддержку автопроизводители обязались перенести выпуск продукции во Францию, подчеркнул президент. Так, PSA и Renault совместно с Total с 2022 года планируют начать выпуск аккумуляторов для электромобилей. В настоящее время основные объемы батарей поступают из Китая и Южной Кореи.

Макрон указал на необходимость ускорить строительство станций зарядки. По его словам, сеть будет насчитывать 100 тыс. станций уже к началу следующего года, а не к 2022 году, как планировалось ранее.

Кроме того, 1 млрд евро будут направлены на субсидии для покупателей "чистых" транспортных средств, сообщают местные СМИ.

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