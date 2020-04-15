Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 11:13

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Франции в ближайшие дни примут решение о предоставлении государственной помощи авиакомпании Air France, заявил в среду в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр.

Он отметил, что общий объем поддержки крупнейших предприятий, которые пострадали из-за вспышки коронавируса, достигнет 20 млрд евро.

"Что касается Air France, мы в ближайшие дни примем решение о помощи, формат которой мы сейчас обсуждаем с премьер-министром и президентом страны. Речь идет о нескольких днях, мы прекрасно понимаем, что самолеты Air France сейчас не летают", - отметил министр.

Бруно ле Мэр также заявил, что на поддержку экономики будет выделено около 110 млрд евро. В начале марте министр гооврил, что государство планировало выделить на эти цели 45 млрд евро.

Акции Air France-KLM дешевеют на 2,4% на торгах в среду.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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