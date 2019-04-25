Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 22:03

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Франция поддерживает работу в "нормандском формате" для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил в четверг постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

"Я хотел бы подтвердить приверженность Франции территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины, а также - наше намерение продолжать усилия совместно с Германией, чтобы урегулировать конфликт в контексте переговоров в "нормандском формате", - заявил Ф.Делатр.

Во встречах в "нормандском формате" принимают участие Германия, Франция, Россия и Украина.

1мм во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!