Париж. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Франции готовы согласиться на перенос крайнего срока выхода Великобритании из ЕС с 31 октября на 31 января 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского чиновника.
По словам собеседника агентства, страны ЕС в течение понедельника "скорее всего" согласятся предоставить Великобритании отсрочку для завершения Brexit.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон по просьбе парламента своей страны направил в ЕС письмо с просьбой перенести Brexit на более поздний срок.
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