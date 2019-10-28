Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 8:46

Париж. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Франции готовы согласиться на перенос крайнего срока выхода Великобритании из ЕС с 31 октября на 31 января 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского чиновника.

По словам собеседника агентства, страны ЕС в течение понедельника "скорее всего" согласятся предоставить Великобритании отсрочку для завершения Brexit.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон по просьбе парламента своей страны направил в ЕС письмо с просьбой перенести Brexit на более поздний срок.

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