Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:23

Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Франция готова к проведению переговоров в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Когда время наступит, мы сможем - Франция готова - провести заседание "нормандского формата", чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Париже.

др

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