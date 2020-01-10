Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 10:24

Париж. 10 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что его страна готова оказать содействие в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing 373-800.

"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы (в рамках расследования авиакатастрофы - ИФ)", - сказал министр в пятницу в эфире радиостанции РТЛ.

Между тем, Ле Дриан отказался делать предположения о том, что именно могло послужить причиной крушения.

"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", - указал глава МИД Франции.

Представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар ранее в пятницу заявил, что Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение под Тегераном Boeing 737-800 у России, Украины, Франции и Канады. По его словам, в Иране уверены в том, что украинский самолет не был сбит ракетой.

Ранее агентство Associated Press сообщило что, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании авиакатастрофы. Совет заявил, что "оценит уровень своего участия в расследовании".

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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