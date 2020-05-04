Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 18:07

Париж. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Франция не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции, заявил в понедельник в сенате страны премьер-министр Эдуар Филипп.

На минувшей неделе он представлял стратегию правительства по отходу от ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, в Национальном собрании, где она получила поддержку депутатов.

"Мы переживаем критический момент", - неоднократно повторил в своем выступлении Филипп, излагая основные линии плана выхода из изоляции, уже представленного в нижней палате парламента.

"Мы не можем оставаться в изоляции", - сказал глава правительства. Он аргументировал эту позицию тем, что сохранение дальнейших строгих ограничений повлечет за собой "человеческую, социальную и экономическую цену".

Хотя при этом премьер-министр признал важность и необходимость жестких мер, введенных как чрезвычайная реакция на эпидемию.

28 апреля Филипп объявил, что граждане Франции смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

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