Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 10:16

Париж. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Это еще вовсе не конец. Мы не достигли пика эпидемии", - заявил Веран в эфире телеканала BFM TV.

"Мы все еще находимся на стадии ухудшения ситуация", - добавил министр.

Веран призвал по-прежнему придерживаться мер, призванных помочь в борьбе с распространением заболевания, поскольку только с их помощью можно сдержать обострение эпидемии COVID-19.

По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

1ви аю БП

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