Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 17:07

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Франция и Великобритания призвали членов СБ ООН поддержать проект резолюции, подготовленный ФРГ, Бельгией и Кувейтом, по Сирии.

"Французский постпред де Ривьер призывает СБ проголосовать за проект резолюции, подготовленный ФРГ, Бельгией и Кувейтом, чтобы положить конец трагедии в Идлибе.

Аналогичную позицию занял и зампостпред Великобритании при ООН, заявивший, что его страна готова проголосовать за этот документ.

Ранее сообщалось, что в этом документе содержится призыв добиться прекращения огня в этой сирийской провинции.

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