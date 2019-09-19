Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Франция и Великобритания призвали членов СБ ООН поддержать проект резолюции, подготовленный ФРГ, Бельгией и Кувейтом, по Сирии.

"Французский постпред де Ривьер призывает СБ проголосовать за проект резолюции, подготовленный ФРГ, Бельгией и Кувейтом, чтобы положить конец трагедии в Идлибе.

Аналогичную позицию занял и зампостпред Великобритании при ООН, заявивший, что его страна готова проголосовать за этот документ.

Ранее сообщалось, что в этом документе содержится призыв добиться прекращения огня в этой сирийской провинции.

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