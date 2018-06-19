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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 18:33 19.06.2018 - 18:33

Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Париж и Берлин намерены работать как на двустороннем, так и на многостороннем уровне над сдерживанием расселения мигрантов по странам ЕС.

"Мы намерены работать вместе над соглашением - межправительственным или многосторонним с участием всех заинтересованных стран-членов ЕС - которое предусматривало бы скорейшее возвращение мигрантов в страны, где они были зарегистрированы (по прибытии в Европу)", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки", - отметила в свою очередь канцлер Германии.

"Мы хотим предотвратить дальнейшее разобщение Европы", - сказала канцлер. Германия и Франция, отметила она, поддерживают планы Еврокомиссии и Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, по защите внешних границ ЕС.

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