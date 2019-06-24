***Медведев: мы готовы общаться в любых форматах

Гавр. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Замороженный канал сотрудничества "два плюс два" между министрами обороны и главами МИД России и Франции возобновится в начале сентября, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Могу сказать, что наши министры обороны и иностранных дел Франции и России встретятся в первой половине сентября", - сказал Филипп по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он подчеркнул, диалог необходимо, но при этом заметил, что "то, что касается законодательных рамок, которые были поставлены Евросоюзом, они остаются в применении, в действии". "Могу только пожелать, чтобы следующие решения могли бы изменить ситуацию к лучшему", - сказал Филипп.

В свою очередь глава правительства РФ отметил, что даже во времена Советского Союза, "даже при самых жестких расхождениях в позициях, очень четко разведенных идеологических рамок, никогда не блокировались форматы".

"При том, что представители западного мира и США достаточно часто прибегали к санкциям, но общение оставалось на всех уровнях", - сказал Медведев.

Российский премьер добавил: "Могу сказать только одно, я считаю, что эти решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, они ошибочны. Мы, конечно, спокойно к этому относимся - вот как хотят наши партнеры продолжать это общение, мы так и будем: на уровне министров, значит на уровне министров, на уровне премьеров, значит на уровне премьеров".

Медведев отметил, что восстановление полного формата общения на уровне межправительственной комиссии России и Франции, а также создание новых форматов зависит от французских партнеров. "Поскольку не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать. Мы готовы общаться в любом варианте", -с казал он.

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