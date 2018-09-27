Франция назвала ключевые тезисы взаимодействия с КНДР для достижения полной денуклеаризации
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, обозначил ключевые меры, которые позволят ускорить процесс денуклеаризации КНДР.
"В качестве первого особенного шага стоило бы провести полную и точную инвентаризацию ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Для начала нам необходимо поддерживать существующий диалог, очень важно восстановить доверие для достижения прогресса на пути денуклеаризации и в то же время мы коллективно должны... сохранять санкции в соответствии с резолюцией Совбеза ООН", - сказал французский министр.
"Санкции не являются самоцелью, но они - часть стратегии для оказания давления для того, чтобы добиться политического решения. Я уверен, что в этом вопросе Совет Безопасности должен оставаться единым", - добавил Ж.-И. Ле Дриан.
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Интерфакс