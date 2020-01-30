Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 12:08

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Власти Франции приняли решение направить фрегаты в восточную акваторию Средиземного моря, чтобы оказать поддержку Греции, в отношениях которой с Турцией наблюдается существенный рост напряженности, сообщает издание The Guardian.

"Греция и Франция добиваются новой структуры стратегической обороны", - заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис накануне после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

При этом премьер назвал направляемые французские корабли "гарантами мира".

В свою очередь, отмечает The Guardian, Макрон заверил, что Париж будет наращивать стратегические связи с Афинами, и обвинил Анкару в росте региональной напряженности и в неспособности выполнить обещания, данные на берлинской конференции по Ливии.

"Я хочу выразить мою обеспокоенность в связи с нынешним поведением Турции... за последние дни мы видели, как турецкие корабли с сирийскими наемниками прибыли на ливийскую территорию. Это недвусмысленное и серьезное нарушение того, что было согласовано в Берлине. Это нарушенное обещание", - сказал Макрон.

В свою очередь, напоминает газета, министр обороны Греции Никос Панайотопулос недавно заявил, что греческие вооруженные силы должны быть готовы к любому сценарию развитию событий в связи с действиями Анкары.

В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в дестабилизации ситуации в Ливии.

The Guardian поясняет, что рост напряженности между Грецией и Турцией, в частности, вызван спором вокруг принадлежности энергоресурсов, залегающих в Восточном Средиземноморье.

В конце ноября прошлого года Турция и признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра. Издание уточняет, что соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на обнаруженные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

Также Турция и Ливия подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Накануне стало известно, что транспортное судно в сопровождении двух боевых кораблей ВМС Турции прибыло в среду в порт ливийской столицы Триполи, на нем был доставлен контингент военнослужащих, танки и другая боевая техника для поддержки сил признанного ООН ПНС Ливии.

1аю ар

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