Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 20:14

Париж. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Чтобы согласовать на уровне ЕС масштабный план экономического восстановления после пандемии COVID-19, за который выступают Франция и Испания, понадобится еще несколько недель, пишет парижская "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец накануне саммита Евросоюза, который пройдет в четверг в форме видеоконференции.

"Дискуссии продлятся несколько недель. Нужна будет физическая встреча глав государств и правительств, чтобы его (план) утвердить, может быть, в июне", - ссылается издание на мнение Елисейского дворца, рассчитывающего достичь соглашения "в течение лета".

Париж и Мадрид требуют, чтобы ЕС предоставил план экономического возрождения, предусматривающий, как минимум, 1 трлн евро для Франции и 1,5 трлн евро для Испании в виде долгосрочных займов, объясняют в президентской канцелярии. Но если большинство стран ЕС согласны с необходимостью принятия мер помощи, то ее масштаб, способ финансирования и распределение являются предметом глубоких разногласий 27 государств-членов.

Со своей стороны, Париж не желает заключения поспешного соглашения и предупреждает, что Франция "не даст согласия на европейский (долгосрочный - ИФ) бюджет, который не предложит ответа на кризис". Это серьезная угроза, уточняет Le Figaro, так как утверждение бюджета требует полного единогласия всех 27 стран ЕС.

Но французская сторона желает, чтобы, помимо займов государствам в трудном положении, как Испания и Италия, ЕС помог еще распределением фондов в рамках механизма солидарности.

"Если наш мотор - единый рынок - не заведется, Европа окажется в очень трудном положении, тем более что внешние рынки будут также испытывать трудности. Европейская солидарность в наших интересах", - подчеркивают в Париже в связи со сдержанным отношением к такой инициативе Германии, Нидерландов и ряда стран севера континента.

В случае отсутствия консенсуса 27 государств Франция не исключает рассмотрения "более узких форматов инструмента солидарности", заверяя, что приоритет при этом останется за экологическим "Зеленым курсом".

В Париже также полагают, что внешние границы ЕС должны остаться закрытыми, по меньшей мере, до лета. С другой стороны, Франция рассчитывает на скорейшее открытие внутренних европейских границ, в частности, франко-германской, которая сегодня работает только на поездки на работу и обратно трансграничных работников.

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