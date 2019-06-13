Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 17:16

Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - МИД Франции опроверг сообщения о том, что власти Ирака просили у Парижа деньги за французских граждан, осужденных в Ираке за причастность к террористической группировке ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ).

"Мы не получали запросов по данному вопросу", - приводят в четверг СМИ слова представителя внешнеполитического ведомства Франции Аньес вон дер Мюль.

На прошлой неделе французское издание "Фигаро" со ссылкой на собственные источники сообщило, что за выдачу Франции Ирак попросил у Парижа по $1 млн за тех французских граждан, которые были приговорены к смертной казни и по $2 млн за человека, которые получили продолжительные тюремные сроки.

"Мы уважаем суверенитет иракского государства, включая его судебные институты, которые зарекомендовали свою компетентность в том, чтобы судить французских боевиков "Исламского государства", - отметила вон дер Мюль.

Ранее Верховный судебный совет Ирака также опроверг сообщения о заключении договора с французскими властями о замене смертного приговора гражданам Франции за причастность к ИГ.

За последние недели суд в Багдаде приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которые были вывезены из Сирии, где они были арестованы за участие в боевых действиях на стороне ИГ.

1кю ар де

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