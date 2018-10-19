Франция откажется от участия в саммите по Сирии в Стамбуле в случае атаки на Идлиб - Макрон
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Париж. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил в зависимость свое участие в саммите по Сирии, намеченном в Стамбуле 27 октября, ситуацией, которая складывается в Идлибе.
По его словам, он поедет на саммит только в том случае, если не будет наступления на Идлиб.
"Франция отдает приоритет поддержанию режима прекращения огня в провинции Идлиб для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и новой крупной волны беженцев", - отметил в свою очередь представитель Елисейского дворца.
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1ар ан
Интерфакс