Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:13 19.10.2018 - 12:13

Париж. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил в зависимость свое участие в саммите по Сирии, намеченном в Стамбуле 27 октября, ситуацией, которая складывается в Идлибе.

По его словам, он поедет на саммит только в том случае, если не будет наступления на Идлиб.

"Франция отдает приоритет поддержанию режима прекращения огня в провинции Идлиб для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и новой крупной волны беженцев", - отметил в свою очередь представитель Елисейского дворца.

Он отметил, что "проблема сохранения перемирия и эффективный запуск инклюзивного политического процесса будут в центре обсуждений (четырех) глав государств и правительств".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что четырехсторонняя встреча с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию пройдет 27 октября в Стамбуле.

По его словам, встреча будет направлена на сближение позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса.

Он отметил, что в повестке саммита - обсуждение ситуации в Сирии на местах, соглашение России и Турции по Идлибу, политический процесс, возможные способы устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.

1ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер