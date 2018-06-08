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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 4:53 08.06.2018 - 04:53

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что не будет подписывать итоговое заиление саммита G7, если президент США Дональд Трамп не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя офиса французского главы государства.

Э.Макрон считает, что без изменения позиции США по пошлинам на сталь и алюминий, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату подписывать совместное заявление не следует.

По словам источника, французский президент настаивает, что все остальные участники саммита должны продемонстрировать единство по этим вопросам.

Агентство напоминает, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выразила сомнение в том, следует ли подписывать совместное заявление при наличии серьезных разногласий.

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