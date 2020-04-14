Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 19:43

Париж. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Общее число летальных исходов среди зараженных коронавирусом во Франции достигло 15 тысяч 529 человек, сообщил во вторник директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон на брифинге в Париже.

По его данным, 562 инфицированных COVID-19 скончались за последние сутки.

Количество зараженных по стране выросло до 103 тысяч 573 человек.

Госпитализированы с диагнозом заражения коронавирусом 32 тысячи 292 пациента. За минувшие сутки в госпитали поступили 1965 новых инфицированных. В отделениях реанимации находятся 6730 пациентов. За в них добавились 275 человек.

"Подтверждается снижение потребности в реанимации", - констатировал Саломон. При этом он сообщил, что общее число выписавшихся из больниц выздоровевших пациентов теперь составляет 28 тысяч 805.

Представитель Минздрава указал на то, что снижение числа тяжелых случаев заболевания и удержание на "плато" в течение нескольких дней кривой графика эпидемии - это, в том числе, результат соблюдения французами режима изоляции.

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