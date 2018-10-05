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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 7:39 05.10.2018 - 07:39

Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Во Франции в пятницу пройдет официальная национальная церемония прощания с легендарным французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром, который скончался в ночь на понедельник.

Церемония состоится в Доме Инвалидов в Париже. Она начнется в 10:00 утра по местному времени (11:00 мск).

На мероприятии будут присутствовать как родственники шансонье, так и официальные лица. В общей сложности приглашены около 200 человек. В церемонии будет принимать участие президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступит с речью, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во вторник Елисейский дворец объявил о решении провести подобную церемонию в честь Ш.Азнавура, несмотря на то, что семья певца изначально выступила против этого, однако позже, по сообщениям СМИ, родственники изменили свою позицию.

На субботу в армянской церкви Святого Иоанна Крестителя в Париже запланирована уже религиозная церемония, после чего Ш.Азнавур будет похоронен во французской коммуне Монфор-л'Амори, где располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей. В монастыре XII века в этой коммуне расположен небольшой семейный склеп, в котором похоронены родители Ш.Азнавура и его сын Патрик, скончавшийся в возрасте 25 лет из-за передозировки наркотиков.

Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности.

Ш.Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

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