Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 13:27

Париж. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил кандидатуру Сильви Гулар, заместителя главы Банка Франции, на пост комиссара Евросоюза от страны для следующего мандата, который начинается в ноябре, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Урсула фон дер Ляйен, которая 1 ноября 2019 года сменит Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии (ЕК), до этого времени, как ожидается, сформирует новый состав комиссаров ЕС.

Гулар занимает должность замглавы ЦБ Франции с 2018 года. Ранее она была советником экс-председателя Еврокомиссии Романо Проди и дважды избиралась членом Европарламента. После избрания Макрона президентом в 2017 году Гулар возглавляла министерство вооруженных сил Франции, но подала в отставку спустя месяц из-за расследования, связанного с трудоустройством членов партии MoDem ("Демократическое движение") в качестве сотрудников Европарламента.

Служба финансово-экономической информации

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