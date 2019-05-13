Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 17:49

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Франции предоставило политическое убежище супруге экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя - Грейс Мэн - и ее детям после того, как он сам оказался под следствием в Китае, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Если бы Франция не защитила меня, меня бы уже давно убили. Это вторая жизнь для нас - меня и моих детей", - сказала Грейс Мэн агентству.

По словам супруги, ее супруг задержан в КНР по политическим мотивам.

Юристы Грейс Мэн в свою очередь подтвердили, что на прошлой неделе французское правительство дало положительный ответ на ее заявку о предоставлении убежища.

Однако во французских ведомствах не стали комментировать агентству это дело.

В начале октября 2018 года во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также о том, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции.

7 октября 2018 года Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

1бф аю ав

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