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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 9:20 07.06.2018 - 09:20

Париж. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Франция вслед за Германией предупредила президента США Дональда Трампа, что не подпишет совместное заявление "Группы семи" на саммите в Канаде без серьезных уступок со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации президента Франции.

Французский чиновник беседовал с журналистами на условиях анонимности в Оттаве в рамках подготовки к саммиту.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон дал Д.Трампу понять, что необходим прогресс в обсуждении вопросов о пошлинах, ядерной сделке с Ираном и Парижском соглашении по климату, прежде чем он будет готов подписать совместное заявление.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отсутствие возможностей для компромисса означает, что лидеры могут не согласиться на подписание традиционного итогового коммюнике. Она сказала, что ожидает сложных дискуссий в ходе канадской встречи "семерки".

А.Меркель подчеркнула, что "компромисс ради него самого" не нужен, и что, по ее мнению, в итоге предпочтительным представляется финальное заявление Канады, которая принимает саммит G7, а не совместная декларация.

Саммит "Группы семи" пройдет в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) 8-9 июня.

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