Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 13:58

Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал европейские страны начать работу над созданием собственной цифровой валюты, отметив, что криптовалюта Libra, которую планирует выпустить Facebook, будет заблокирована в Европе.

Libra в том виде, в котором Facebook планирует ввести ее, ставит вопросы относительно рыночного доминирования, несет в себе угрозу для суверенитета государств, увеличивает риски для потребителей и бизнеса и даже может стать причиной существенного подрыва глобальной финансовой системы, заявил Брюно ле Мэр в ходе выступления в Организации экономического сотрудничества и развития.

"Все эти опасения в отношении Libra довольно серьезны. Таким образом, я хочу четко дать понять: в этих условиях мы не можем санкционировать внедрение Libra в Европе", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Он призвал власти европейских стран заняться разработкой "официальной цифровой валюты" и начать эти обсуждения в рамках совещаний с Международным валютным фондом (МВФ) в октябре текущего года.

Брюно ле Мэр сообщил, что уже обсуждал эту идею с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и Кристин Лагард, которая возглавит ЕЦБ после завершения срока полномочий Драги на этом посту 31 октября 2019 года.

"Я хочу, чтобы у нас были конкретные проекты в следующие несколько месяцев", - сказал он.

Facebook планирует выпустить Libra в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

пк аш*

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