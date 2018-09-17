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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 17:14 17.09.2018 - 17:14

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр в понедельник заявил, что членам СБ ООН необходимо проявлять единство для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи.

"Северокорейский режим должен сам показать посредством определенных мер, что они искренне готовы быть вовлеченным в процесс полной и необратимой денуклеаризации полуострова. В этом заключается наша общая цель", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

"Я призываю всех членов Совета Безопасности оставаться едиными в том, что касается этой цели, которая важна для мира во всем мире и региональной безопасности", - отметил Ф.Делатр.

При этом, он добавил, что Париж со своей стороны будет приверженным достижению этой цели.

"Франция останется приверженной этой цели вместе со своими партнерами как в этом формате (в СБ ООН - ИФ), так и в формате ЕС", - подчеркнул французский постпред.

Кроме того, он выразил надежду, что сессия Генассамблеи ООН, на которой позже в сентябре выступят лидеры стран мира, "позволит продвинуться в этом направлении".

Между тем, Ф.Делатр заявил, что Пхеньян продолжает нарушать санкции, используя для этого "разнообразные и современные средства". По его словам, обеспокоенность вызывают не только нарушения, связанные с поставками нефти, но и с северокорейской ядерной программой.

"Предстоит еще много работы, и мы должны вместе оставаться очень бдительными, и поэтому необходимо единство и проявление твердой позиции", - добавил постпред Франции.

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