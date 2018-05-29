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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 22:55 29.05.2018 - 22:55

Нью-Йорк (ООН). 29 мая. ИНТЕРФАКС - Франция призывает Россию сделать все возможное для содействия передвижению наблюдателей СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ на востоке Украины и гарантировать их безопасность, заявил французский постпред при ООН Франсуа Делатр.

"Мы призываем стороны, особенно Россию, сделать все для того, чтобы содействовать перемещению наблюдателей и гарантировать их безопасность, а также неприкосновенность их оборудования, включая их дроны", - заявил он на заседании СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

Он подчеркнул, что "Франция и Германия самым решительным образом осуждают нарушения прекращения огня" в Донбассе.

"Мы призываем вывести тяжелое вооружение, которое используется для нападения на объекты гражданской инфраструктуры. Неприемлема ситуация, когда школы продолжают оставаться мишенью", - отметил он.

Йф тг

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