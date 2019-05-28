Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:14

Нью-Йорк (ООН). 28 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр во вторник заявил, что французские власти займут жесткую позицию в случае новых случаев применения химического оружия в Сирии.

"Франция будет придерживаться крайне жесткой политики в случае применения химоружия и будет готова принять ответные действия", - сказал Делатр на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Ранее в госдепе США сообщили, что американские власти собирают информацию об операции сирийских военных на северо-западе Сирии, в ходе которой могло быть применено химическое оружие. В сообщении отмечалось, что предполагаемое нападение 19 мая на северо-западе Сирии является частью насильственной кампании властей президента Сирии Башара Асада, которая нарушает режим прекращения огня в районе Идлиба.

1тэ ар ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!