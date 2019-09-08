Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 12:21

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявленное Ираном сокращение выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) является негативным фактором, но диалог о возвращении к ядерной сделке еще возможен, заявил министр иностранных дело Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога все еще открыт", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

Дипломат также отметил, что, по его мнению, Иран находится лишь в нескольких месяцах от создания ядерного оружия.

Вопрос о соблюдении СВПД будет одной из тем на переговорах Ле Дриана на переговорах в Москве, сообщил МИД РФ.

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров и их французские коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Франсуа Парли в понедельник примут участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).

1гк аг

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