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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 15:13 16.06.2018 - 15:13

*** Служба спасения Испании на фоне ситуации с Aquarius отчиталась, что за два дня в море ею были спасены порядка 900 мигрантов

Мадрид. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Франции будет сотрудничать с властями Испании в вопросе приема более 600 мигрантов, перевозимых на судне Aquarius, сообщает в субботу газета "Мундо".

Соответствующее заявление сделала вице-премьер Испании Кармен Кальво.

В правительстве Испании заверили, что Франция примет у себя мигрантов, исполнивших все необходимые по протоколу процедуры для их приема, и выразивших желание отправится во Францию.

В то же время испанская служба спасения на море в субботу сообщила в Twitter, что 15-16 июня она спасла 933 мигрантов, находящихся в море. Часть из них была спасена в Гибралтарском проливе, еще часть - в море Альборан. Четверо мигрантов погибли.

Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини потребовал от Парижа извинений.

В субботу М.Сальвини сообщил, что у берегов Ливии стоят еще два судна некоммерческих организаций, ожидающих мигрантов. Он отметил, что Италия "больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться".

1мм ав

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